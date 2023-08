Paura per Britney Spears: “Vicina ad un criminale assunto come colf in casa sua”

Il divorzio di Britney Spears continua a tenere banco sui media americani. Dopo gli articoli che parlavano dei presunti tradimenti della popstar e dei ricatti del marito (smentiti dal suo portavoce), adesso Page Six ha pubblicato un’indiscrezione molto più inquietante. Stando al noto sito statunitense gli amici della cantante pare abbiano paura per un legame che Britney avrebbe instaurato con uno dei suoi ex dipendenti. Secondo una fonte anonima, la Spears sarebbe spesso insieme a un certo Paul, un uomo che aveva assunto come tuttofare e che a quanto pare ha un passato da criminale.

Paura per il nuovo amico di Britney Spears.

“Britney Spears si è avvicinata molto a un ex membro del suo staff che ha un passato criminale. La popstar, che è nel bel mezzo del divorzio da Sam Asghari, trascorre diverso tempo con Paul Richard Soliz. Una fonte ci ha detto in esclusiva che l’uomo di 37 anni sarebbe stato assunto circa un anno fa per lavorare in casa della Spears nel ruolo di tuttofare, per pulire i bagni, pulire i pavimenti e raccogliere la spazzatura. Tuttavia l’insider, afferma che la cantante ha instaurato uno stretto legame con il suo ex lavoratore e aggiunge: “Sono molto preoccupato”. I suoi amici hanno paura per questa nuova amicizia. La fonte sostiene inoltre che Soliz è stato assunto senza un controllo dei precedenti e adesso qualcuno avrebbe scoperto che ha un vasto passato criminale. Noi di Page Six abbiamo eseguito una ricerca e a quanto pare l’uomo è stato accusato di numerosi reati e persino di un crimine. Nell’aprile 2014 è stato condannato per disturbo della quiete pubblica. È stato anche accusato di pericolo per minori, procedimento che è stato archiviato a causa di una negoziazione, secondo i documenti del tribunale. Nel 2016, Soliz è stato condannato per guida senza patente, l’anno dopo una condanna simile per guida con patente sospesa. L’ultimo scontro con la legge dell’ex membro dello staff è avvenuto proprio l’anno scorso quando, secondo le fonti, stava già lavorando per la Spears. Secondo i documenti del tribunale, Soliz è stato condannato per possesso di armi da fuoco nel dicembre 2022”.