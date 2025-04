Paura per Alonso nelle prove del GP del Bahrain, volante si stacca in pista

Paura per Fernando Alonso durante le prove libere di Formula 1 in vista del GP del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale. Il volante dello spagnolo si è staccato, rimanendogli per un attimo in mano. Nonostante l’incidente, Alonso ha cercato immediatamente di rimettere a posto il volante ed è riuscito a curvare e tornare in pista. Attualmente, il pilota è tornato ai box mentre la scuderia Aston Martin indaga sul problema. La squadra ha già annunciato di essere al lavoro per capire cosa sia andato storto, specialmente in preparazione delle qualifiche, programmate per domani, sabato 12 aprile. Questo episodio ha destato preoccupazione, vista l’importanza della gara imminente. La situazione metterà a dura prova i tecnici del team, che dovranno assicurarsi che il problema venga risolto in tempo utile.