Paura nella casa del Grande Fratello: “C’è troppo fumo aprite la porta”

Oggi pomeriggio la casa del Grande Fratello si è riempita di fumo. Paura tra i gieffini, che si sono chiesti da dove arrivasse tutto quel fumo. Gli inquilini erano quasi tutti a tavola, quando il fumo è arrivato, Giuseppe Garibaldi è corso in cucina e Beatrice Luzzi si è allarmata: “Oddio ragazzi ma è affumicatissima tutta la casa anche qui nel corridoio, qui c’è troppo fumo! Giuseppe vai, ragazzi sta andando Giuseppe“. Mirko Brunetti e Marco Maddaloni hanno cercato di sdrammatizzare: “Vai bea apri la porta, esci scappa. Vai fuori dalla porta rossa scappatene via corri“.

Paura al Grande Fratello, c’è chi fa allarmismo.

Vittorio Menozzi ha pensato che qualcuno potesse aver lasciato del cubo nel forno acceso: “Ragazzi ma non è che è il forno? Qui c’è puzzo. Questa puzza mi fa pensare che sia quello, andate a controllare“.

Sara Ricci però ha specificato che l’odore era di plastica bruciata: “Guardate c’è puzza di plastica qui! A me sembra una cosa del genere e anche di fuoco“.

Ad alimentare la paura c’ha pensato Letizia Petris, che ha attribuito il fumo ad una possibile fuga di gas: “Raga guardate che è gas!”

Per fortuna Massimiliano Varrese ha chiesto a Letizia di abbassare i toni e di non esagerare: “Ma smettila, ma che gas?! Qui non c’è gas. Non fate allarmismi dicendo cose gravi. Perché fate questi allarmismi? Adesso controlliamo tutto ma non dite queste cose perché non si tratta di gas“.



Stasera probabilmente Alfonso Signorini svelerà il mistero del fumo.

