Paura in strada per la banda di rapitori, scatta l’allarme: attenzione ai cani

Paura in strada per il ritorno della banda di rapitori di animali: scatta l’allarme dopo l’avvistamento condiviso in rete: i nostri cani sarebbero nuovamente in pericolo.

Le ultime testimonianze di inquietanti episodi relativi ad aggressioni e tentativi di rapimento di animali da compagnia in strada avrebbero nuovamente innescato il legittimo timore nei cittadini della penisola di vedere i propri cani strappati dalla loro famiglia durante una banale passeggiata finalizzata a recarsi nel parco vicino casa. Le segnalazioni aumenterebbero di giorno in giorno sui vari social network di riferimento, eppure sembrerebbe che non sia stata ancora ufficialmente inoltrata alcuna denuncia alle autorità competenti.

Paura in strada per il ritorno della banda di rapitori: scatta l’allarme sui social, attenzione ai vostri cani

Una delle prime segnalazioni a generare non poca ansia negli abitanti di Roma Capitale sarebbe stata la testimonianza di una donna che ha raccontato sul suo profilo quanto accaduto a suo figlio mentre si trovava in compagnia del suo quattrozampe.

Il bimbo sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto che avrebbe tentato di portare via il suo fido. Lui, fortunatamente – pur non riuscendo a reperire la targa dell’autovettura su cui l’uomo viaggiava prima di accostarsi al suo fianco – avrebbe ritratto in tempo il cagnolino e sarebbe tornano di corsa a casa tenendo in braccio il piccolo esemplare.

Se meno di un mese fa si è venuti a conoscenza dell’arresto dei rapitori dei cani di Lady Gaga, ciò potrebbe convincere i cittadini a rendersi conto dell’efficacia di denunciare accaduti di questo genere per favorire un’indagine più approfondita della nascente problematica sul territorio.

Le prime segnalazioni sarebbero relative al mese di febbraio 2023 nei dintorni di Ostia, sul litorale laziale. Nella zone dell’Infernetto – sopratutto – uno dei gruppi su Facebook dedicati appositamente all’informazioni tra cittadini del posto avrebbe visto al suo interno più di un caso di tentato rapimento di uomini a bordo di un furgone bianco. Il che potrebbe facilmente sembrare una rievocazione di un triste passato che si spera però, al contempo – soprattutto per il benessere degli abitanti della zona e dei loro amici a quattrozampe – possa sfumare in un episodio isolato e non legato a vere e proprio bande di rapitori di animali da compagnia.

Anche per questo motivo i delegati di ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) della Capitale hanno invitato i cittadini vittime di tali aggressioni a denunciare alle autorità gli episodi, con il fine di disincentivare l’azione di potenziali malintenzionati nelle zone limitrofe.

L’allerta – che sembra diramarsi in rete più velocemente del solito, rispetto a quanto stia accadendo nelle relative questure – potrebbe inoltre riguardare specialmente i padroncini di esemplari di piccola taglia.