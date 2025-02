Paura e Incertezze

Nella puntata di È sempre mezzogiorno, Giovanna Civitillo è tornata in studio dopo un incidente domestico che l’ha spaventata. Antonella Clerici, accogliendola, ha chiesto informazioni sulle sue condizioni di salute. Giovanna ha rassicurato tutti, spiegando che sta meglio, anche se porta i segni della caduta, in particolare dei punti sotto il labbro. L’incidente è avvenuto a causa di un calo di pressione, che l’ha fatta cadere di notte, generando preoccupazione tra i familiari. Nonostante i postumi e il dolore alla spalla, Giovanna ha deciso di tornare in trasmissione, esprimendo la sua mancanza per la routine televisiva.

Durante la conversazione, ha riflettuto sull’importanza di prendersi cura della propria salute, ammettendo di bere poco e di avere bisogno di integrare i sali minerali. Ha dichiarato di aver compreso la necessità di modificare le sue abitudini per prevenire future situazioni simili. Fortunatamente, l’incidente si è risolto senza conseguenze gravi, permettendo a Giovanna di tornare a sorridere insieme ai suoi colleghi e al pubblico del programma. La sua esperienza serve da promemoria dell’importanza di ascoltare il proprio corpo e adottare le giuste precauzioni per il benessere.