Paura di Tossicità: Il Video dell’Incendio all’Inalca di Reggio Emilia

Un maxi incendio ha coinvolto lo stabilimento Inalca di Reggio Emilia, scattato nella notte tra il 10 e l’11 febbraio. Il Comune ha avvertito i residenti delle aree circostanti di evitare di avvicinarsi al rogo e di mantenere le finestre chiuse per precauzione, mentre i Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e monitorare la situazione. Il sindaco Marco Massari ha confermato che non ci sono stati feriti e ha evidenziato l’importanza di aspettare i risultati delle analisi sulla qualità dell’aria da parte di Arpae e Ausl.

Le fiamme sono state precedute da una forte esplosione, con una guardia giurata che ha dato l’allerta. La colonna di fumo generata è stata visibile dall’autostrada A1, causando rallentamenti. A seguito dell’incendio, l’area circostante è stata evacuata; il calore ha sciolto persino le tapparelle di alcune abitazioni nelle vicinanze.

La Procura di Reggio Emilia ha aperto un’indagine sull’incidente, senza escludere alcuna ipotesi, ma le prime informazioni raccolte non indicano un possibile incendio doloso. Le indagini sono state affidate alla Squadra mobile della Questura e ai Vigili del Fuoco.

Un video postato dopo lo spegnimento delle fiamme ha mostrato i danni causati dall’incendio. La situazione resta monitorata dalle autorità locali, che continuano a fornire aggiornamenti alla popolazione. La sicurezza degli abitanti è stata una priorità, mentre si cerca di fare chiarezza sulle cause di questo evento critico.