Paura a Mattino 5, scoppiato un incendio dietro le quinte: cosa è successo

Nella giornata di ieri una grande paura ha dominato negli studi di Mattino 5, il programma Mediaset che ogni mattina entra nelle case degli italiani per far loro compagnia con notizie di cronaca e gossip. Stando alle indiscrezioni, pare che un incendio sia scoppiato dietro le quinte della trasmissione. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Qualche ora fa il giornale ‘Dagospia’ ha lanciato uno scoop riguardo Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Stando a quanto rivelato dal noto giornale, ieri mattina nel backstage della trasmissione è scoppiato un incendio partito dal distributore automatico di bevande e snack.

Questo è quanto rivelato dal direttore di ‘Dagospia’ Roberto D’Agostino:

Paura a Mattino 5 per un incendio dietro le quinte. Non per una nuova lite tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi, tutta colpa di un principio di incendio partito dalla macchinetta che distribuisce snack e caffè all’interno dello studio 15 di Cologno Monzese. Incendio che è stato subito spento con un estintore dai vigili del fuoco. Durante questa operazione lo studio è stato evacuato ma è tornato tutto alla normalità e la trasmissione è andata regolarmente in onda.

Pare che a seguito della disavventura tutto sia tornato nella normalità. Lo studio è stato evacuato e la trasmissione è andata in onda regolarmente. Dunque nessuna paura, l’incendio scoppiato dietro le quinte del programma sarà ora solamente un brutto ricordo.

Mattino 5, Francesco Vecchi dichiara: “Siamo felici dei nostri risultati”

Da anni ormai Mattino 5 entra tutti i giorni nelle case degli italiani per far loro compagnia portando informazioni con notizie di cronaca e gossip. Di recente Francesco Vecchi ha confessato tutto la sua gioia per i risultati ottenuto in questi anni. A riguardo, queste sono state le sue parole: