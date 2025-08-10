Paulo Sousa trionfa: Allenatore dell’Anno negli Emirati Arabi

L’attività sportiva negli Emirati Arabi Uniti continua a regalare emozioni e record straordinari. Paulo Sousa, ex calciatore e allenatore, è stato insignito del titolo di Allenatore dell’Anno nella UAE Pro League, un riconoscimento che celebra una stagione davvero eccezionale.

Sousa ha guidato lo Shabab Al-Ahli a un trionfo incredibile, conquistando quattro titoli. Durante questa stagione, la squadra ha stabilito il record per la striscia di imbattibilità più lunga nella storia del calcio emiratino, rimanendo senza sconfitte per 33 partite, un primato valido anche a livello mondiale per la stagione 2024/25. Inoltre, il club ha segnato un impressionante totale di 114 reti, battendo il record di gol realizzati in una singola stagione.

Oltre ai trionfi di squadra, anche i singoli giocatori hanno ricevuto meritati riconoscimenti. Hamad Almeqebaal è stato premiato come Miglior Portiere, mentre Sardar Azmoun si è aggiudicato il titolo di Miglior Giocatore. Il premio Golden Boy è andato a Guilherme da Silva, evidenziando il talento eccezionale che caratterizza il club.

Questi successi hanno non solo elevato lo Shabab Al-Ahli sul palcoscenico calcistico degli Emirati, ma hanno anche contribuito a rafforzare la reputazione del calcio nella regione.