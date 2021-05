Madison Beer è una cantante amatissima dalle nuove generazioni e Paul Wesley di The Vampire Diaries, che si avvicina alla quarantina, non ha la più pallida idea di chi sia.

16 singoli, 1 album, 1 ep, moltissime apparizioni televisive (anche a RuPaul’s Drag Race), qualche prova d’attrice ed essere scambiata per una birra. Sì, avete letto bene: Paul Wesley ha scambiato Madison Beer per una birra prodotta nella città Madison dello stato del Wisconsin.

Lo Stefan Salvatore di The Vampire Diaries è stato infatti protagonista di una gaffe un po’ spiacevole (seppur divertente) sulla cantante, dato che – quando su Instagram un follower gli ha chiesto cosa pensasse di Madison Beer – l’attore ha risposto:

OUT OF THE LOOP: ‘Vampire Diaries’ star Paul Wesley responds to whether he likes singer Madison Beer: “I’ve never had that beer, but I like beer.” Later, when asked if he believes in Larry, Paul said “What in the God damn hell are you talking about?” pic.twitter.com/vOpXihMSdB

— Def Noodles (@defnoodles) April 27, 2021