Paul Weller: Nuovo Album ‘Find El Dorado’ in Arrivo!

Paul Weller ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, “Find El Dorado”, prevista per il 25 luglio con Parlophone Records. Il progetto raccoglie reinterpretazioni di brani dal suo repertorio, rielaborati in chiave personale e introspettiva.

Il disco sarà disponibile in vari formati: un doppio vinile nero in tutti i rivenditori, un’edizione limitata in vinile verde “coke bottle” esclusiva per il negozio ufficiale dell’artista, e una versione speciale per Amazon con artwork alternativo. Saranno inoltre disponibili una versione CD e quella digitale per il download e lo streaming.

Con “Find El Dorado”, Weller intende riportare al centro la scrittura musicale, trasformando il suo passato in nuove espressioni artistiche e creando una narrazione più intima.

Recentemente è stata pubblicata la prima traccia dell’album, “Lawdy Rolla”, un omaggio a una canzone degli anni ’60 del gruppo The Guerrillas.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: newsic.it