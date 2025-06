Paul Weller: Nuovo Album ‘Find El Dorado’ in Arrivo!

Paul Weller ha annunciato l’uscita del suo nuovo album “Find El Dorado”, prevista per il 25 luglio su Parlophone Records. Questo progetto segna un nuovo capitolo nella sua carriera, con canzoni del suo repertorio reinterpretate in chiave personale e introspettiva.

L’album sarà disponibile in diversi formati: un doppio vinile nero per il mercato generale, una versione esclusiva in vinile color “coke bottle green” disponibile solo presso il suo store ufficiale, e una speciale edizione su Amazon con artwork alternativo. Saranno disponibili anche versioni in CD e digitale per download e streaming.

Con “Find El Dorado”, Weller reinventa il suo suono e la sua scrittura, proponendo una narrazione musicale più intima e riflessiva. Recentemente, è stato pubblicato il primo singolo dell’album, “Lawdy Rolla”, una cover di un brano degli anni ’60 dei The Guerrillas.

Per ulteriori informazioni, è possibile seguire il suo profilo Instagram e visitare il sito ufficiale.

Fonte: www.newsic.it