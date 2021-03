In un recente post su Instagram, Paul McCartney ha comunicato che sarà presentato a breve un album di collaborazioni, McCarntey III Imagined.

Paul McCartney ha annunciato l’uscita di McCartney III Imagined, una versione reinterpretata del suo album del 2020, McCartney III. La nuova versione includerà cover e remix delle canzoni dell’LP di artisti come St. Vincent, Beck, Phoebe Bridgers e Josh Homme. Un teaser dell’ampio progetto di collaborazione è stato pubblicato sugli account social media di McCartney in cui mostrato una raccolta di dadi colorati contenenti i nomi degli artisti.

Paul McCartney

Paul McCartney, in arrivo un album di collaborazioni

Sui profili social di Paul McCarney è apparso un video criptico che annunciava, nei fatti, le prossime collaborazioni dell’ex Beatle con Anderson .Paak, Phoebe Bridgers, Idris Elba, EOB (Ed O’Brien), Dominic Fike, St.Vincent, Damon Albarn, Beck, Khruangbin, Josh Homme, 3D RDN (di Massive Attack) e Blood Orange.

Il post del cantautore:

Sir McCartney, dunque, è pronto per rilasciare una versione rielaborata del suo album del 2020, McCartney III, intitolato McCartney III: Imagined, che presenta i contributi degli artisti sopra menzionati.

I brani dell’album originale sono stati sottoposti a cover e/o immaginati in chiave diversa dagli vari artisti. McCartney ha condiviso l’interpretazione di Fike del brano The Kiss Of Venus che ha trasformato da ballata acustica a una jam R&B.

Il video:

Durante un AMA di Reddit, avuto luogo a dicembre, l’ex Beatle ha parlato di Fike e di altri artisti coinvolti in McCartney III: Imagine come artisti moderni che ascolta: “Sono fortunato, ho un amico che mi invia nuova musica che mi aiuta a rimanere in contatto con la scena moderna. Quindi ascolto persone come Dominic Fike, Beck, St Vincent e Khruangbin. Ascolto anche tanti vecchi classici che oscillano dal rock n ‘roll agli anni ’60 al soul all’R’n’B, con un pizzico di musica classica di tanto in tanto. “

La tracklist di McCartney III: Imagined

Di seguito, vi elenchiamo la tracklist di McCarney III: Imagined, in cui sono presenti le cover realizzate dagli artisti che vi abbiamo citato qualche riga precedente:

1. Find My Way (feat. Beck)

2. The Kiss Of Venus (Dominic Fike)

3. Pretty Boys (feat. Khruangbin)

4. Women And Wives (St. Vincent Remix)

5. Deep Down (Blood Orange Remix)

6. Seize The Day (feat. Phoebe Bridgers)

7. Slidin (EOB Remix)

8. Long Tailed Winter Bird (Damon Albarn Remix)

9. Lavatory Lil (Josh Homme)

10. When Winter Comes (Anderson .Paak Remix)

11. Deep Deep Feelin (3D RDN Remix)

12. Long Tailed Winter Bird (Idris Elba Remix)