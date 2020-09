Unseen: la serie di concerti in streaming di alcune grandi star della musica per raccogliere fondi da devolvere alla lotta contro il cancro. Tra i protagonisti anche Paul McCartney ed Ed Sheeran.

A causa dell’emergenza Coronavirus, quest’anno la serie di concerti Unseen non si terranno dal vivo, ma solo in streaming. La Teenage Cancer Trust ha deciso di non annullare l’appuntamento, ma di trasformare l’evento in una serie di concerti in digitale, con protagonisti di primissimo piano, tra cui Paul McCartney. Un evento che ha lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.

Paul McCartney in concerto per raccogliere fondi conotro il cancro

L’evento Unseen partirà l’8 ottobre e si concluderà il 18 ottobre. Un evento di dieci giorni che vedrà protagonisti alcuni dei più importanti artisti della musica mondiale. Tutti i concerti saranno trasmessi in streaming su YouTube, e gli utenti potranno effettuare delel donazioni spontaneee.

Paul McCartney

Iniziativa organizzata da Roger Daltrey, storica voce degli Who, Unseen è arrivato alla ventesimo edizione. Di solito si tiene a marzo, ma stavolta causa Covid l’evento è stato spostato fino all’autonno. Tutti i live sono stati registrati in varie occasioni presso la Royal Albert Hall di Londra.

Il calendario dei concerti Unseen

Daltrey ha confessato di sperare di poter un giorno far partecipare gli Stones, consapevole delle difficoltà, visto che di solito Jagger e compagni non partecipano a concerti di beneficenza. In attesa di un loro sì, sono però tanti gli artisti di primo livello che hanno deciso di partecipare. Ecco il calendario completo di tutti i live, che partiranno alle ore 21:

– Ed Sheeran l’8 ottobre

– Muse il 9 ottobre

– Rudimental il 10 ottobre

– Paul McCartney l’11 ottobre

– Paul Weller il 12 ottobre

– Stereophonics il 13 ottobre

– Pulp il 14 ottobre

– Noel Gallagher il 15 ottobre

– Them Crooked Vultures il 16 ottobre

– The Who il 17 ottobre

– The Cure il 18 ottobre

Di seguito il video di Lullaby dei Cure: