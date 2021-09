Paul McCartney – come è entrato a Star in the Star, è uscito – durando solo una puntata. Dopo l’eliminazione di Patty Pravo, la gara nel programma di Ilary Blasi è continuata ed a finire al ballottaggio sono stati proprio l’ex Beatles e Zucchero. Ad avere la peggio, come già scritto, è stato McCartney.

Patty Pravo eliminata da Star in the Star: ecco chi c’era sotto la maschera https://t.co/dNwO5teicN #StarintheStar — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 23, 2021

I giudici hanno fin da subito capito che l’interprete sotto la maschera era di madrelingua inglese e dopo aver azzardato un Mal, la rivelazione: sotto la maschera di Paul McCartney c’è Ronn Moss. L’ex Ridge Forrester di Beautiful si trova infatti in Italia per girare un cameo nel nuovo film di Lino Banfi e molto probabilmente è stato contrattualizzato solo ed esclusivamente per una puntata. It’s marketing.

Paul McCartney è Ronn Moss, i video

Paul McCartney è… so beautiful!

Le altre maschere rivelate nel corso delle due puntate sono state Elton John (interpretato da Massimo Di Cataldo) e Patty Pravo (interpretata da Gloria Guida).