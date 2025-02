PAUL KALKBRENNER: Doppio Concerto in Italia [Info e Biglietti]

Il famoso produttore berlinese Paul Kalkbrenner annuncia il suo ritorno in Italia con due concerti per gli appassionati di musica elettronica. Le date sono sabato 12 luglio 2025 al Sonic Park Stupinigi di Nichelino (TO) e venerdì 1 agosto 2025 al Wave Summer Music di Catania (Villa Bellini). Questo evento rappresenta un’opportunità unica per vivere l’energia di uno degli artisti più influenti nella scena techno mondiale.

Con oltre vent’anni di carriera, Kalkbrenner ha trasformato il suo talento da fenomeno underground a icona della musica elettronica contemporanea. È headliner nei festival internazionali e protagonista di live show dal forte impatto emotivo, pronto a regalare al pubblico italiano due serate caratterizzate dalla sua inconfondibile firma sonora, mixando brani storici e nuove produzioni.

Nato nel 1977 a Berlino, la sua carriera è strettamente legata alla cultura musicale della sua città. Nel 2015 ha pubblicato l’album 7 con Sony Music/Columbia Records, che ha avuto un grande successo scalando le classifiche europee e raggiungendo la Top Ten in vari paesi, tra cui Italia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi. Con otto album all’attivo e oltre 1,5 milioni di copie vendute, Kalkbrenner ha esplorato vari formati, inclusi mixtape di successo come Back To The Future e singoli come No Goodbye. Dopo il singolo Schwer nel luglio 2023, ha rilasciato nell’ottobre 2024 l’EP Kabelmann in collaborazione con Mother Berlin, continuando a esplorare nuove direzioni sonore.

I biglietti per i concerti saranno in vendita dal 4 febbraio 2025.