Paul Grant, l’attore si è spento per sempre a soli 56 anni

Paul Grant è stato trovato collassato a terra fuori una stazione di Londra. I medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo

Paul Grant, l’attore di Harry Potter e Star Wars si è spento per sempre a soli 56 anni. Una tristissima notizia diffusa dalla sua famiglia, che ha spezzato il cuore di tantissime persone.

Gli agenti di polizia lo hanno trovato a terra, privo di sensi, nei pressi della stazione di King’s Cross di Londra, lo scorso 16 marzo. Subito Paul Grant è stato trasportato in ospedale, dove i medici sono stati costretti a dichiarare il decesso cerebrale. Purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Alla fine, il 19 marzo, la famiglia ha deciso di staccare i macchinari e mettere fine alla sua agonia.

A confermare quanto accaduto, è stata la figlia attraverso la testata giornalistica The Sun. Sophie Jayne ha ricordato il sorriso del suo papà, attraverso il quale riusciva a contagiare chiunque:

Portava sempre un sorriso e una risata sul volto di tutti. Avrebbe fatto qualsiasi cosa per chiunque.

La carriera dell’attore Paul Grant

In molti ricordano l’attore Paul Grant nel film Harry Potter – La Pietra Filosofale, nella parte di un goblin e per il suo ruolo di Ewow in Star Wars. Era affetto da nanismo e non era di certo una persona che si può dimenticare facilmente.

È stato anche un folletto nel film Labyrinth – Dove tutto è possibile e ha interpretato controfigure nei film Legend del 1985 e Willow del 1988.

In queste ultime ore, tanti colleghi e amici lo stanno ricordando sui social per la sua simpatia e la sua allegria, attraverso la quale riusciva a cambiare l’umore di chiunque. Il suo ricordo continuerà a vivere nei loro cuori.

L’attore britannico si è spento per sempre a soli 56 anni, il suo cuore ha ceduto mentre si trovava fuori la stazione. La notizia di quanto accaduto è stata diffusa qualche giorno dopo il decesso.

Lascia nell’amarezza la sua compagna, tre figli e i suoi figliastri.