Dopo Brando Giorgi ed Elisa Isoardi, un altro naufrago è stato costretto a ritirarsi a causa di un problema fisico (che è quasi l’unico modo per tornare davvero in Italia). Ieri sera Ilary Blasi si è collegata con Paul Gascoigne ed ha annunciato l’imminente ritiro del concorrente.

“Vi volevo parlare di un naufrago in particolare. A lui siamo molto legati, ci ha fatto tanto divertire, ma anche preoccupare per la sua spalla. Colleghiamoci in hotel, dovrebbe esserci Paul Gascoigne. Purtroppo gli si è rotto il tendine della spalla, mannaggia, ci dispiace davvero tanto. Purtroppo il bollettino medico non è buono. Le sue condizioni fisiche sono state messe a dura prova e non gli permettono di continuare questa avventura. Lui è stato lo spirito più acceso di questa edizione e ci dispiace tanto salutarlo. Ti sei fatto male subito, ma nonostante tutto hai cercato di farci ridere sempre e non hai mai perso il sorriso”.