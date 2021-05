Paul Gascoigne, tornato ufficialmente in Italia dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi conclusa con un brutto infortunio alla spalla che ne ha determinato il ritiro forzato, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi dove ha parlato di suo figlio Regan, che tempo fa ha fatto coming out durante un’edizione di Ballando con le Stelle.

“Il coming out di mio figlio? Ho reagito come ogni genitore dovrebbe reagire. Sono sempre stato orgoglioso di lui e lo sarò sempre, non fa alcuna differenza. Anzi: il coraggio di essere se stesso me lo fa amare, se mai fosse possibile, ancora di più“.

Una reazione naturale che già conoscevamo, dato che l’aveva anticipata proprio Regan Gascoigne ospite a Live Non è la d’Urso.

“Mio padre l’ha presa benissimo, mi ha detto che devo essere felice e che lui lo è per me. Mi sento estremamente grato. L’ha accettato senza problemi e mi ha messo a mio agio. Sapete, ci sono casi in cui non c’è così accettazione da parte dei genitori. Stessa cosa quando gli dissi che non volevo fare il calciatore, ma il ballerino, anche in quel caso era contento per la mia decisione“.

Paul Gascoigne, perché non tornerà più in studio

Il futuro di Paul ‘Gazza’ Gascoigne è ora l’Inghilterra e casa sua.

“Ora mi dedicherò soltanto ed esclusivamente alla mia famiglia ed ai miei amici. Ho solo voglia di tornare a pescare e di rilassarmi sul divano bevendo caffè, mangiando cioccolata e fumando le mie amate sigarette. Tre cose che quando soggiornavo in Honduras mi sono mancate tantissimo“.

Mi dispiacerà non vederlo più in studio con Ilary Blasi, ma me ne farò una ragione. Paul ha regalato una breve parentesi comica (involontaria) al reality.