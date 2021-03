Regan Gascoigne ha fatto coming out in televisione e il padre l’ha presa decisamente bene. Le parole dell’ex calciatore.

Conosciamo la carriera di Paul Gascoigne e i suoi eccessi, ma non tutti sanno che uno dei figli del naufrago è un famoso ballerino. Regan Gascoigne nel 2019 durante uno show televisivo ha parlato del suo amore per il compagno. L’ex calciatore l’ha presa benissimo e in un’intervista al Mirror ha rivelato che Regan con lui aveva fatto coming out il giorno prima della messa in onda dello show.

“Quando mi ha mandato il messaggio per dirmelo gli ho risposto: ‘non importa quello che fai o chi ami, figliolo, ti appoggerò al 100 per cento, devi fare quello che ti rende felice’. Poi vedendolo poi nello show ho pensato “che dio lo benedica. Andare in tv e fare coming out è dura”. Regan è un ballerino professionista, è un ragazzo sano e sono molto orgoglioso di lui. Questa cosa non cambia assolutamente niente dell’amore che provo per lui”.

Una reazione perfetta, la stessa che dovrebbero avere tutti i genitori e che invece a molti sembra quasi “strana” nella sua “normalità”.

