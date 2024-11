PAU dei NEGRITA: Esplorazione Artistica con ‘PAU LAB’ alla Galleria SpazioCima di Roma

La Galleria SpazioCima di Roma inaugura il 27 novembre 2024 alle 18:30 PAU LAB, una mostra dedicata all’artista Paolo Bruni, noto come Pau, il frontman dei Negrita. Visitabile fino al 12 gennaio 2025, la rassegna offre una visione originale del talento visivo di Pau, che negli ultimi anni ha affiancato la musica a una carriera come artista figurativo e sperimentale. A partire dal 2019, Pau ha trovato nella pittura un modo per esprimere emozioni e riflessioni. “L’arte è diventata una fedele compagna di vita”, afferma, sottolineando come durante il lockdown i suoi pennelli e colori siano stati strumenti salvifici, permettendogli di tradurre in immagini la complessità della vita.

PAU LAB raccoglie opere che testimoniano la breve, ma intensa, carriera di Pau come artista visivo. La sua tecnica, in continua evoluzione, include pittura, disegno, linoleografia e digital art, oltre a superfici sperimentali come graffiti e pop art. Tra le opere più significative ci sono le celebri Sante Suerte, i provocatori Minimal Mouse e l’imponente El Toro. Ogni pezzo riflette un dialogo tra spontaneità e precisione, tra figurativo e astratto, realismo e fantasia. Pau descrive l’arte come un riempitivo degli spazi che la musica lascia, conferendo un nuovo significato alla sua vita: “la vista”.

Mentre continua a lavorare al prossimo album dei Negrita, PAU LAB rappresenta una tappa importante nel percorso creativo di Pau. L’artista ha già partecipato a mostre personali e collettive di prestigio, esponendo accanto a nomi iconici come Banksy, Jago e Andy Warhol. La mostra alla Galleria SpazioCima rappresenta dunque una preziosa occasione per esplorare la sua visione artistica, dove ogni opera narra un momento della sua evoluzione personale e creativa.

PAU LAB sarà visitabile gratuitamente dal 27 novembre 2024 al 12 gennaio 2025, con orari da mercoledì a domenica, 15:30-19:00. Si segnala la chiusura straordinaria dal 24 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025.