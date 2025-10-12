18.3 C
Da StraNotizie
Patty Pravo: la carriera e gli amori di un’icona italiana

Patty Pravo ha recentemente condiviso la sua storia e la sua carriera durante un’intervista a Verissimo. A 77 anni, la famosa cantante ha riflettuto su come fosse all’inizio della sua avventura nel mondo della musica. Rispondendo a una domanda sulla sua timidezza, ha dichiarato: “Ero peggio di adesso. Ero senza vergogna. La vergogna per me non è mai arrivata. A volte sento un po’ di tensione prima di salire sul palco, ma mi piace così tanto che poi esplodo d’amore”.

La vita sentimentale di Patty ha sempre attratto l’attenzione dei media, che hanno raccontato numerose relazioni nel corso degli anni. Tra i nomi più noti ci sono Gordon Faggetter, Jacques Marouani, Franco Baldieri, Riccardo Fogli, Paul Jeffery, John Edward Johnson e Vasco Rossi. Quando le è stato chiesto quanti di questi flirt fossero realmente avvenuti, Patty ha risposto con la schiettezza che la caratterizza: “Gli amori che mi hanno attribuito erano quasi tutti veri”.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

