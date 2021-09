Patty Pravo è stata la seconda mascherata eliminata da Star in the Star, il nuovo programma di Canale 5 che ha già attirato a sé numerose polemiche. Carlo Conti può però tirare un sospiro di sollievo, dato che Star in the Star non ha nulla a che vedere con Tale e Quale Show, dato che non c’è nessuna pretesa (né canora, né fisica) di assomigliare granché alla star impersonata, anche se le maschere questa settimana sono state ‘migliorate’, parola di Ilary.

Patty Pravo, ultima classificata della prima manche, si è scontrata con Pino Daniele, ma purtroppo ha avuto la peggio. I due artisti si sono così esibiti di nuovo ed a scegliere chi eliminare sono stati i giudici. Andrea Pucci e Claudio Amendola hanno salvato Pino Daniele, mentre Marcella Bella ha preferito la cantante, etichettando la sua imitatrice come “meglio dell’originale”.

La cantante di Ragazzo Triste si è così smascherata rivelando la sua vera identità: è Gloria Guida.

Sposata con Johnny Dorelli dal 1991 – si legge su Wikipedia – e dal quale ha una figlia, Gloria Guida è tra le principali interpreti delle commedie sexy all’italiana degli anni settanta, nonché di altri film prevalentemente a sfondo erotico.

Patty Pravo è Gloria Guida, i video

Patty Pravo è… Gloria Guida! È lei la star nascosta dietro la leggendaria Patty Pravo! #StarintheStar pic.twitter.com/i9jgoLoWU7 — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) September 23, 2021