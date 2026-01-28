Patty Pravo e Simone Folco dimostrano che l’età è solo un numero. Lei è una leggenda della musica italiana con una carriera lunga decenni, lui è 36 anni, di oltre quarant’anni più giovane. Il loro rapporto, iniziato più di tredici anni fa, si è costruito su una sintonia solida, capace di sfidare i pregiudizi. Folco è non solo il compagno della cantante, ma anche il suo assistente personale e il professionista che cura la sua immagine pubblica.

Simone Folco lavora come designer e curatore d’immagine. Il suo ingresso nella vita di Patty Pravo risale a quando era poco più che ventenne e da allora il loro sodalizio non si è più interrotto. La cantante ha più volte raccontato di aver riconosciuto subito il suo talento, decidendo di coinvolgerlo stabilmente nel proprio percorso artistico.

Oggi Folco la segue tra impegni professionali, viaggi e momenti di pausa, conducendo uno stile di vita dinamico e condividendo spesso sui social frammenti della loro quotidianità. Il rapporto che lega Patty Pravo e Simone Folco è un sentimento difficile da incasellare, fatto di complicità, ironia e cura reciproca, in cui l’età non rappresenta un limite. La cantante ha spiegato che esistono diversi tipi di amore e che loro sono legati da un affetto fraterno, si divertono insieme e la differenza d’età per lei non conta. Folco è una presenza discreta ma fondamentale, capace di offrire equilibrio e supporto. Dopo una vita sentimentale intensa, segnata da relazioni importanti, Patty Pravo sembra aver trovato in questo legame una dimensione più serena e autentica.