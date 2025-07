Patty Pravo critica Elodie: cosa non le va giù?

La musica italiana continua a essere al centro dell’attenzione con le sue icone che esprimono opinioni su giovani artisti. Recentemente, Patty Pravo, figura storica della scena musicale, ha condiviso i suoi pensieri su Elodie, la giovane cantante che sta conquistando il pubblico.

A 77 anni, Patty Pravo si mantiene attiva e influente, avendo di recente lanciato il suo nuovo singolo “Ratatan”. Durante un’intervista al «Corriere della Sera», ha colto l’occasione per analizzare la generazione attuale e ha criticato Elodie, nonostante ne riconosca il talento. Secondo Pravo, la giovane artista manca di personalità e indipendenza, affermando: “È molto brava, ma alla sua età io ero diversa. Ora si fanno vestire dagli altri, ci vuole più personalità”.

Il dibattito si è allargato con i commenti di Paola Ferrari, che a maggio 2024, durante un programma televisivo, ha messo in discussione il look di Elodie, sottolineando le contraddizioni di utilizzare la libertà di espressione come giustificazione per determinate scelte di immagine. Ferrari ha aggiunto: “Non puoi dire che ti vesti in un certo modo per sentirti libera, la libertà si dimostra in altri modi.”

Nonostante le critiche ricevute da artisti e figure pubbliche, Elodie continua a essere una voce importante nel panorama musicale contemporaneo, affermandosi come una delle interpretazioni più significative della musica italiana attuale.