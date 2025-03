Patto sulla valorizzazione del merito e delle competenze

Una delegazione di Meritocrazia Italia, composta dal presidente Walter Mauriello, dalla vice presidente Manuela Lampitella, dalla responsabile nazionale Alessia Fachechi e dalla Ministra Serena Sammarco, ha incontrato il Ministro Valditara. Durante l’incontro, Meritocrazia ha espresso apprezzamento per l’impegno del Ministro nella revisione del sistema scolastico, riconoscendo le difficoltà attuali e la necessità di una scuola più inclusiva. È stata condivisa l’importanza di valorizzare percorsi meritocratici e interventi collettivi, con particolare attenzione alla regolamentazione dell’uso dei social media nell’educazione.

È stato presentato un testo unico sui social e si prevede una collaborazione per promuovere iniziative fondamentali per un Stato democratico, basato sul valore delle persone e delle risorse italiane. Meritocrazia ha sottolineato la necessità di stabilire regole chiare che si fondino sul merito, rimuovendo normative che causano discriminazioni e garantendo pari opportunità. È emersa anche l’importanza di riprogrammare i percorsi formativi per rispondere alle esigenze del nuovo contesto sociale, culturale ed economico, valorizzando i progressi tecnologici, l’internazionalizzazione e il multiculturalismo.

Meritocrazia ha evidenziato l’urgenza di affrontare problemi cronici quali l’impoverimento lessicale, la difficoltà nella lettura e nella comprensione di testi complessi e la necessità di un pensiero critico. Infine, è stata ribadita l’importanza di non istituzionalizzare la precarietà, soprattutto nel mondo del lavoro e della scuola, dove è fondamentale garantire stabilità per docenti e studenti, assicurando così percorsi formativi di qualità. È stato discusso anche il sistema di reclutamento degli insegnanti di sostegno e le opportunità dei corsi Indire.