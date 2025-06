Patto per il mare: futuro delle crociere in Italia

A Roma, si è svolta l’assemblea annuale di Federagenti, la Federazione Nazionale degli Agenti Marittimi, durante la quale è emersa l’importanza del turismo crocieristico per l’Italia. Il ministro del Mare, Nello Musumeci, ha proposto la creazione di un gruppo di lavoro interministeriale per esaminare le problematiche legate alle crociere, come dragaggi e porti turistici.

Musumeci ha sottolineato la necessità di superare le resistenze a livello locale, citando l’ambientalismo estremo come ostacolo. Paolo Pessina, presidente di Federagenti, ha presentato un “Patto per il mare” per affrontare le preoccupazioni riguardo le navi da crociera nei territori a rischio. Ha enfatizzato che le crociere rappresentano una risorsa turistica cruciale, contribuendo alla promozione del Sistema Italia.

Il Patto è mirato a garantire una gestione sostenibile, proponendo una calendarizzazione strategica degli approdi e l’adozione di itinerari sostenibili. Pessina ha evidenziato che le crociere contribuendo a meno del 3% del totale delle presenze turistiche in Italia, con 15 milioni di transiti.

A favore del Patto si prevede il coinvolgimento delle amministrazioni locali e lo sviluppo di piani per valorizzare porti minori. Durante l’incontro, il viceministro Edoardo Rixi ha commentato sulla necessità di rinnovare le infrastrutture portuali e diversificare i punti di attracco delle crociere, accentuando l’importanza di un approccio compatibile con i tessuti dei territori.

Pessina ha anche riportato dati riguardanti l’impatto turistico di alcune località italiane, come Portofino e Venezia, per dimostrare che le crociere, in confronto al turismo complessivo, hanno un’impronta limitata.

