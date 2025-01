Patti Smith sviene durante il concerto in Brasile: malore per la cantautrice 78enne

Patti Smith è svenuta durante un concerto a San Paolo, in Brasile, dopo aver sofferto per giorni di emicrania. Dopo la caduta, è stata portata nel backstage su una sedia a rotelle, ma è tornata sul palco per scusarsi con il pubblico. Durante la performance, la cantante 78enne si esibiva con il gruppo berlinese Soundwalk Collective, recitando alcuni suoi scritti sulla crisi climatica. Una volta tornata sul palco, ha spiegato che il medico le aveva consigliato di non continuare. Nonostante l’incidente, ha voluto cantare una canzone finale, “Because The Night”, insieme ai fan.

Smith ha rassicurato i suoi sostenitori dicendo che stava bene: “Sto assolutamente bene”, ha affermato. Il giorno successivo, ha dichiarato all’Associated Press che “l’intera vicenda è stata enormemente esagerata”, e ha pubblicato un messaggio su Instagram per tranquillizzare i fan, affermando di aver avuto solo dei capogiri post-emicrania e che un buon medico l’aveva visitata. Ha esortato tutti a non prestare attenzione a notizie sensazionalistiche, sottolineando che l’incidente non meritava tanta attenzione.

In passato, nel dicembre 2023, Patti Smith era stata ricoverata brevemente in Italia per un forte sbalzo di pressione. Inoltre, nel 2020, aveva rivelato di soffrire di una condizione bronchiale cronica, che l’aveva costretta a rimanere in casa per un periodo durante la pandemia. Nonostante le sue difficoltà di salute, l’artista continua a esibirsi e a comunicare con i suoi fan, sempre con passione e impegno.