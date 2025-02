Patti Smith: Concerto del 50° Anniversario di Horses – Unica Data Italiana a Bergamo [Info e Biglietti]

A cinquant’anni dall’uscita di “Horses”, Patti Smith celebra il suo album d’esordio con il tour “Horses 50th Anniversary”, con una data speciale in Italia il 10 ottobre 2025 alla ChorusLife Arena di Bergamo. Durante il concerto, l’album verrà eseguito integralmente con la partecipazione di Lenny Kaye e Jay Dee Daugherty, membri originali della band, oltre al tastierista e bassista Tony Shanahan e al chitarrista Jackson Smith, figlio di Patti. Il tour toccherà otto città europee e nove città statunitensi, offrendo un’opportunità unica di rivivere l’energia di un’opera che ha segnato la storia del rock.

“Horses”, pubblicato il 10 novembre 1975, è considerato un album fondamentale, che unisce rock e poesia. Patti Smith, poetessa e artista, ha iniziato a esibirsi in club di Manhattan, perfezionando il suo stile unico. In quel periodo, firmò un contratto con Arista Records e collaborò con John Cale come produttore. L’album, che inizia con la celebre traccia “Jesus died for somebody’s sins but not mine”, segna un ritorno alle radici del rock, con composizioni che fondono free jazz e testi evocativi. Brani come “Redondo Beach” e “Free Money” propongono una visione romantica del mondo.

La copertina, fotografata da Robert Mapplethorpe, ritrae Patti in un momento di trasformazione. “Horses” ha aperto la strada alla carriera di Patti Smith, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti e ha pubblicato altri album. Il suo contributo alla musica è stato ampiamente riconosciuto, incluso l’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame.