Patti Smith in Italia nel 2021: come ottenere il rimborso dei biglietti per il concerto in programma inizialmente a luglio a Milano.

Il concerto di Patti Smith a Milano, previsto per l’estate 2021, è stato cancellato. La poetessa del rock, ormai di casa dalle nostre parti, aveva annunciato nuove date in estate nel nostro paese. A causa del Coronavirus anche lei ha però dovuto cambiare i propri programmi. Andiamo le informazioni sul rimborso dei biglietti dell’evento della sacerdotessa del punk, una delle icone della musica mondiale, tra rock, letteratura e teatro.

Patti Smith tour 2021 in Italia: cancellato il concerto di Milano

Il primo concerto estivo di Patti ad essere ufficialmente rinviato era stato quello del 30 luglio al Castello Sforzesco di Milano, rinviato a data da destinarsi al 2021. Una data da destinarsi che si è trasformata in una cancellazione definitiva.

Patti Smith

Per ottenere il rimborso dei biglietti acquistati per l’evento meneghino è possibile inviare richiesta entro e non oltre il 30 aprile sul sito TicketOne alla voce eventi annullati luglio 2020. Il prezzo sarà rimborsato al netto dei servizi di prevendita.

La leggendaria carriera di Patti

Cantautrice, poetessa e artista a 360°, Patti Smith è un’icona molto atipica nella storia del rock, e per questo rivoluzionaria. Ha aperto le porte al punk, divenendone una sorta di ‘madrina’, ma è stata anche una pioniera della new wave. Il suo carisma e la potenza dei suoi testi l’hanno fatta diventare una ‘sacerdotessa’ della musica, un personaggio i cui concerti sono davvero degli spettacoli catartici per il suo pubblico fedelissimo.

Ancora oggi Patti Smith è una delle artiste più amate e rispettate del mondo, grazie anche alla sua capacità di indagare altri campi della musica e della letteratura, anche differenti rispetto a quelle delle sue origini. Un motivo in più per andare ad assistere a un suo concerto.

Di seguito l’audio di People Have the Power di Patti Smith: