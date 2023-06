Patti LaBelle dimentica il testo di The Best durante l’omaggio a Tina Turner ai BET Awards

Ieri sera al Microsoft Theater di Los Angeles si sono tenuti i BET Awards e come doveroso c’è stato un omaggio a Tina Turner (scomparsa lo scorso 24 maggio). Patti LaBelle è salita sul palco per cantare The Best. Tutto sembrava andare per il meglio, quando l’artista ha iniziato a cantare fuori tempo e poi si è scordata il testo dell’iconico brano di Tina. Patti LaBelle mentre la base continuava ad andare avanti ha detto: “Io non vedo le parole, non lo so, ci sto provando“. Il pubblico presente in sala l’ha presa con ironia e le telecamere hanno inquadrato diverse persone che si sono messe a ridere del piccolo incidente.

PS: sorry Patti, but Ornella did it first.



Patti LaBelle: “Ho fatto del mio meglio ai BET Awards, non potevo rinunciare a questo tributo”.

Dopo l’esibizione la cantante di If Only You Knew ha rilasciato un’intervista a Entertainment Tonight ed ha dichiarato di aver fatto del suo meglio. L’artista ha anche rivelato di non essere al top dal punto di vista vocale, perché purtroppo è raffreddata, ma ha voluto comunque esibirsi per questo tributo.

“L’ho sempre stimata così tanto. Per me era così importante onorare la sua memoria. Non importa che la mia voce in questo periodo non sia al massimo, sono rauca, ho il raffreddore, ma avrei fatto qualsiasi cosa e così è stato. Avrei cantato in qualsiasi condizione ve lo garantisco. – ha dichiarato la cantante americana – Mica potevo rinunciare a cantare per lei? Perché Tina Turner è semplicemente la migliore e io l’ho sempre amata. Quindi ci possono essere stati degli intoppi, ma io ho fatto davvero del mio meglio stasera su qual palco”.

Pattie LaBelle performs the tribute to Tina Turner at the #BETAwards pic.twitter.com/QqTPb1xbAB — The Hollywood Reporter (@THR) June 26, 2023

Patti LaBelle says she can’t see the words 😬#BETAwards pic.twitter.com/CdflBn1uAg — RNB RADAR (@RNB_RADAR) June 26, 2023