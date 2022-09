Patrizia Rossetti spiega perché dovrà lasciare il GF Vip: quanto resterà nel programma

Nelle prime 24 ore di questo GF Vip 7 Patrizia Rossetti è stata tra i concorrenti più attivi ed ha dimostrato di essere una delle leader del gruppo. Eppure presto potremmo dover salutare la regina delle televendite. Ieri notte durante una chiacchierata con Cristina Quaranta e Alberto De Pisis, la conduttrice ha rivelato che in caso di prolungamento del programma non resterà ed ha anche spiegato il motivo. La Rossetti pensa di rimanere qualche settimana, ma non più di un mese.

“Io a gennaio qui? No, non posso ragazzi. Non ci sarò, troppo lungo. Io c’ho un sacco di cose da fare. Adesso ve lo dico. Sono partita che ho fatto una procura. Sono stata dietro a questa cosa per un anno e otto mesi. Siccome era delle belle arti è stata lunga, ho lasciato il rogito al mio agente. Non so quando lo faranno e mi entreranno i soldi. Sono qui e ho dovuto fare la procura. Mi fido del mio agente, ma è una cosa grossa. La vendita della mia casa è il mio tesoretto per il futuro, ho 63 anni. Per questo ci voglio essere e non posso stare qui dentro.

So io quello che ho sofferto. Ci sono state delle problematiche assurde per questa vendita. Il mio caso era lunghissimo per tutte cose burocratiche. Due giorni prima di entrare qui ero dal mio nuovo notaio. Che tra le altre cose il notaio che avevo da anni è morto e non trovavano più gli atti della vendita della mia casa”.