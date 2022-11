Patrizia Rossetti sotto le coperte con Luciano? La rivelazione choc al GF Vip

Sabato notte i concorrenti del GF Vip si sono divertiti durante una festa in maschera e in molti hanno notato un avvicinamento anomalo tra Luciano Punzo (travestito da Ariel de La Sirenetta) e Patrizia Rossetti. I due gieffini si sono scatenati ed hanno ballato insieme. Fino a qui nulla di strano, se non fosse che ieri mattina Edoardo Donnamaria ha fatto una rivelazione particolare a Tavassi, Attilio Romita e Luca Salatino: “Ragazzi mi sa che Luciano ieri sera ha… con chi? Con Patrizia Rossetti!“. Attilio è intervenuto dicendo: “Sì ma Patrizia l’ha detto chiaro. Lei da questo punto di vista è bella perché quello che pensa lo dice. Non le frega proprio niente“.

Sui social in molti credono che la conduttrice e il coinquilino abbiano passato una notte come quelle di Oriana e Antonino, ma queste restano supposizioni. Infatti non si capisce bene la parola che Edoardo Donnamaria dice dopo ‘ragazzi mi sa che Luciano ieri ha…’ (qui però trovate il video per ascoltare bene e farvi un’idea). E se effettivamente Edoardo ha detto che Patty Lipsticks e Luciano hanno passato una nottata sotto le coperte, può anche essere che i due abbiano fatto uno scherzo agli altri gieffini. Probabilmente il mistero verrà risolto stasera da Alfonso Signorini.

E se poi fosse successo qualcosa, beata Patrizia…

Patrizia Rossetti, la malinconia e le confessioni fatte a Wilma e Daniele.

In un momento di sconforto, Patrizia Rossetti ha confessato alla Goich e Dal Moro di non sentirsi capita dentro e fuori dalla casa del GF Vip. La presentatrice ha anche ammesso che ogni tanto le farebbe piacere essere scelta da qualcuno: “Sono sempre io che mi avvicino. Mi piacerebbe essere scelta qualche volta. Sento dentro che certe volte non sono scelta. Come tu Daniele e Wilma vi siete scelti. Vi siete sentiti e trovati. Ogni tanto mi vengono dei dubbi e mi chiedo ‘ma questa persona che mi è vicina mi capirà e accetterà realmente?’. Ma questo è più un problema mio che di chi ho vicino. Il mio atteggiamento fa pensare che io sia molto forte e invece sono tanto fragile. Non mi sento molto capita in tante situazioni“.

