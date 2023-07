Patrizia Rossetti si espone sull’addio di Barbara d’Urso a Mediaset

A distanza di tre settimane continua a far parlare l’addio di Barbara d’Urso a Mediaset. Ieri sera Patrizia Rossetti ha fatto una diretta con Elenoire Ferruzzi e tra le domande più gettonate c’era sicuramente quella su Carmelita. Molti follower hanno chiesto alle due ex gieffine un commento e Patrizia Rossetti in maniera molto educata ha detto la sua.

Patrizia Rossetti e il commento sull’addio di Barbara d’Urso a Mediaset.

“Ho un mio pensiero perché ovviamente sono colpita nel mio lavoro. Anche perché stiamo parlando di conduttrici molto valide. Quindi è vero che nella vita nessuno di noi è indispensabile. Un grande personaggio mi disse ‘il cimitero è pieno di persone indispensabili’. Questo per dire che siamo tutti utili e importanti, ma non indispensabili. Detto questo però c’è modo e modo di far uscire di scena una persona. Questo è successo anche a me e a Emanuela Folliero e anche aa tante altre persone. Non c’è garbo, diciamo che non c’è molta educazione. Dopo che uno ha fatto tantissime cose, che poi possono piacere o meno, non si può piacere a tutti. Però la professionalità non si discute. Una come lei ha prodotto tantissimo, da noi in Mediaset si produce e si va avanti con gli sponsor. Se ci sono gli sponsor significa che il programma e la persona funziona. Poi non si può piacere a tutti, c’è chi ti critica e chi ti idolatra. Però ci vorrebbe più garbo”.

Elenoire si è subito detta d’accordo con l’amica: “Esatto, quello che è successo a me non è piaciuto molto e credo che non sia piaciuto a molti italiani. Perché indipendentemente che un personaggio possa piacere o meno, una come lei ha lavorato molti anni e ha apportato molto. Si può dire di tutto ma lei è una grande professionista instancabile“.