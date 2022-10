Patrizia Rossetti sbotta durante la pubblicità e scoppia la lite: “Ma vai a fare in …”

Elenoire Ferruzzi ieri sera al GF Vip ha accusato Nikita di circuire gli uomini che interessano ad altre coinquiline. A prendere le difese della Pelizon è arrivata Patrizia Rossetti che ha detto di non aver mai visto Nikita in atteggiamenti strani con i gieffini. Alfonso Signorini ha mandato la pubblicità, ma il bello è arrivato proprio mentre su Canale 5 c’erano gli spot. La regina delle televendite (soprannominata diva delle pentole) si è infuriata perché Elenoire stava alzando la voce. La Ferruzzi senza pensarci troppo a mandato a quel paese la vippona.

Patrizia Rossetti contro Elenoire Ferruzzi: “Abbassa la voce altrimenti mi inca**o anche io!”

“Abbassa la voce perché stai esagerando. Senti hai esagerato e io te lo dico chiaro! Non ho nulla da dire di male di Nikita. E tu Ele datti una bella calmata perché sennò mi inca**o anche io! E parla con calma. E non dire che sono tutte finte sante! Io mica mi butto addosso ai maschi. A me Nikita non sembra che stia a zompare sugli uomini. Ma finiamola con le bugie! A me sembra che sia Elenoire che sta sempre con gli uomini. E poi ci sto anche io, mica per questo uno deve fare insinuazioni. Qual è il problema in questo? Meglio che mi calmo, poi siccome non c’ero mi zittisco”.

Elenoire ha accusato Patrizia Rossetti di essere di parte: “Tanto è inutile perché tu non sei oggettiva quindi non ha senso che commenti. Ma per favore smettila che tanto lo sappiamo che tanto sei dalla sua parte. Questo ormai lo sanno tutti. Quindi ogni tuo discorso non fa testo. Non fa testo Patrizia dai perdonami. E no che non mi do una calmata. Ma vaffanc**o. Qui stanno a fare tutte le sante e no, non parlo di te che sei una coda di paglia“.