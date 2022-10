Patrizia Rossetti nomina Barbara d’Urso al GF Vip e fa una gaffe: “Sì sono sicura!”

Ieri sera il Grande Fratello ha organizzato una festa per i gieffini, tra spumante e musica fino a notte fonda. Tra i tanti pezzi dance è stato messo anche Wake Me Up di Avicii e Patrizia Rossetti ha chiesto di fare silenzio. La regina delle televendite infatti ha detto che la canzone le ricordava qualcosa e che la conosceva perché era la sigla di un famoso show televisivo. Dopo averci pensato un po’ la vippona ha capito che si trattava di una sigla di un programma di Barbara d’Urso, peccato però che non abbia azzeccato il programma. Secondo Patty Lipsticks Wake Me up sarebbe l’intro di Pomeriggio 5!



Patrizia Rossetti e la gaffe su Domenica Live: “Questa è la sigla della trasmissione!”

“Fermi tutti che questa qui la conosco. Oddio ragazzi questa canzone è di una famosa trasmissione, ma non mi viene in mente. Stare qui dentro mi ha fuso, non mi ricordo più nulla della tv e dei programmi. Eppure prima le ricordavo tutte. Però questa musica è famosa sono sicura che sia di uno show importante! – ha continuato Patrizia – Dai ma perché non mi viene in mente, ora ci devo pensare perché deve venirmi in mente. E siamo solo ad un mese di reality. Aspettate che forse ce l’ho. Sì, ecco, è Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso! Come ho fatto a non capirlo subito?! Certo sono sicura è la sigla iniziale di Pomeriggio 5, ma come ho fatto ha scordarlo. No ragazzi per me è importante è il mio lavoro la tv devo ricordarmi”.

Non stupisce che Patrizia Rossetti abbia collegato la hit di Avicii ad un programma di Carmelita, in realtà avrebbe dovuto anche azzeccare la trasmissione, visto che è stata ospite a Domenica Live decine di volte negli anni.

Patrizia è la sigla di Domenica Live 🤧🤧🤧🤧 #gfvip — Nico (@nico_lai93) October 19, 2022