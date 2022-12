Patrizia Rossetti, lite furiosa con Antonino: “Mani addosso, mi sputi”

Ieri notte la casa del GF Vip era una polveriera, sono scoppiate almeno 5 litigate diverse. Oriana ha discusso con Daniele e Antonino, poi si è intromesso Edoardo Donnamaria che ha difeso la Marzoli e ha attaccato Antonino, questo ha fatto infuriare Antonella che ha preso le parti di Spinalbese e poi si è scagliata contro il suo fidanzato. L’ex di Belen ha iniziato a dire di conoscere delle cattiverie che Oriana e Alberto hanno detto su altri gieffini ed è a questo punto che è intervenuta Patrizia Rossetti (qui il video).

Patrizia non è aggressiva . Che si avvicina ad Antonino seduto, con le mani in faccia, urlando 🤣 e sputacchiandolo.

Ah ma è donna… Può. #gfvip pic.twitter.com/bW73BaaghH — 🟡 Tiziana sulla Luna 🤺 (@tizianasullalun) December 30, 2022

Patrizia Rossetti e la sfuriata contro Antonino.

De Pisis ha risposto alle accuse di Spinalbese rivelando di sapere delle cattiverie che Antonino direbbe su altri gieffini: “Poi devi smetterla di insinuare. Se io dovessi dire le cose che tu hai detto di tutti non passeresti benissimo e lo sai. E sai bene che se parlassi metteresti la testa sotto“.

Patrizia è esondata come un fiume che esonda: “Ma come ti permetti tu di dire che gli altri sparlano? Spiegami come cavolo ti permetti di puntare il dito verso gli altri. Perché tu non hai mai detto niente in tre mesi? Io? Hai visto una clip che io sparlo di me? Micol? Sì ho detto cose su Micol e c’ho chiarito e non te ne deve fregare un ca**o, era un problema mio e ho risolto. Non sto facendo la furba e non devi rivolgerti così“.

Antonino ha cercato di difendersi: “Tu hai sparlato di Micol. Certo che fai quello che vuoi, mi stai sputando addosso“. Poco dopo il gieffino si è allontanato e confidandosi con Antonella ha detto: “Lei mi ha sputato in faccia. Sempre tutti a me con le mani addosso. Siamo a quota tre“.

E durante tutte questi liti George dietro, muto, immobile.