Patrizia Rossetti, lite con un vip: “Se non mi dai i soldi ti denuncio”

Tra i sei nuovi gieffini c’è anche Sarah Altobello, che dopo la puntata di ieri del GF Vip ha iniziato a socializzare con i coinquilini. La sosia non ufficiale di Melania Trump si è appartata a parlare con Patrizia Rossetti e le due hanno scoperto di avere un conoscente in comune, il manager della pugliese, Tony Toscano. La Altobello ha spiegato che l’uomo sarebbe innamorato di lei.

“Sì Tony Toscano, uno che mi vuole. Lui è la mia confort zone. Gli uomini mi hanno sempre tradita e trattata male. Lui c’è sempre, ma mi sento come se sono oppressa, però gli voglio bene è un amico. Lui però non mi vede così. Non è cattiveria, ma sono sincera, mi sento pressata. Non capisce, io gli dico che gli voglio solo bene. Capisco benissimo che può essere innamorato. Certo, devo dire che ha fatto molto per me nel lavoro, ma voglio restare un’amica. Tra noi ci sono stati dei grandi litigi. Vorrei che questa esperienza gli riuscisse a far capire che dobbiamo essere amici. In sei anni io non sono riuscita a fargli capire”.

Patrizia Rossetti: “Ho litigato con Tony Toscano”.

Patty Lipsticks ha svelato di aver litigato con Tony (manager anche di Marco Bellavia), con cui poi ha chiarito nel backstage di Pomeriggio Cinque: “Lui secondo me è innamorato. Il vostro rapporto è di amicizia e lavoro. Comunque lui è stato il mio primo agente 40 anni fa e c’ho litigato. Non ci siamo parlati per 10 anni. Gli ho detto ‘se non mi dai tutti i soldi ti denuncio’, non l’avrei mai fatto. E ripeto, per 10 anni non mi ha più parlato. Nonostante poi sia diventata la Rossetti, famosa e popolare, nulla. Sono stata io a riavvicinarlo. Gli ho mandato gli auguri di compleanno. L’ho incontrato dietro le quinte di Barbara d’Urso e da lì ci siamo riparlati. – ha continuato Patrizia Rossetti – Eravamo nel backstage con Stefano Tacconi e fui io ad andare da lui a salutarlo con un ‘hey ciao Tony’. E poi allora abbiamo riagganciato il rapporto“.

Tony Toscano, il manager di Sarah Altobello che si spacciava per il fidanzato, irrompe in diretta nello studio di #Mattino5

“Ho realizzato il sogno di Sarah” pic.twitter.com/95gOmNyAUu — Mattino5 (@mattino5) April 8, 2019

Lo strano caso di Sarah Altobello e Tony Toscano #Pomeriggio5 pic.twitter.com/kbMBtbOAZX — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) October 11, 2019