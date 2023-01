Patrizia Rossetti, le prime parole dopo l’uscita dal GF Vip e una dedica speciale

A qualche giorno dalla sua improvvisa uscita dal GF Vip Patrizia Rossetti è tornata sui social. La regina delle televendite ha voluto ringraziare il suo pubblico, che non l’ha mai abbandonata nei tre mesi che è rimasta dentro la casa di Cinecittà. L’ex vippona ha poi fatto una bella dedica su Instagram alla sua cara amica, Emanuela Folliero.

“Ciao a tutti, questi attimi li dedico a voi che mi avete supportata dal giorno uno. Mi avete dato piccole soddisfazioni ad ogni puntata votandomi e salvandomi sempre. Vi ringrazio tutti per gli infiniti messaggi che mi state mandando ed i pensieri che sto ricevendo. Ve ne sono tanto grata. Il vostro affetto è importante per me.

Vi amo. E due parole anche per la mia amica Emanuele Folliero: “L’amicizia è la cosa più difficile al mondo da spiegare. Non è qualcosa che si impara a scuola. Ma se non hai imparato il significato dell’amicizia, non hai davvero imparato niente.” Grazie ancora a tutti, la vostra Patrizia”.

Quella di Patrizia è stata la più grande perdita di questa edizione del GF Vip. Patty Lipsticks non si è mai risparmiata tra litigate, confessioni, giochi, amicizie e confronti. Se non si fosse ritirata probabilmente sarebbe arrivata in finale.

Questi attimi li dedico a voi che mi avete sostenuta dal primo giorno !! Vi voglio bene e grazie per gli splendidi e sinceri messaggi di affetto!!!!VI AMO !!! ##GFvip #gfvip7 #pattylipistick #nicoters pic.twitter.com/AFlJF3LtsA — Patrizia Rossetti (@patrizia_ross) January 6, 2023

