Patrizia Rossetti, il consiglio di un’ex vippona: “Litiga per clip e inventati le storie”

Litiga con qualcuno per avere le clip in puntata, parla sempre e se non sai più cosa raccontare inventati le storie: sono questi i tre consigli che Maria Teresa Ruta avrebbe dato a Patrizia Rossetti prima di entrare al Grande Fratello Vip.

A raccontarlo apertamente è stata proprio la conduttrice all’interno della casa del Grande Fratello Vip ad Elenoire Ferruzzi.

“Mi ha detto [Maria Teresa Ruta, ndr] ‘Fai finta di litigare con qualcuno e ti prendi le clip’. Sai come le ho risposto? Che non me ne frega un ca**o. Io faccio come mi pare, voglio essere me stessa, a me delle clip non me ne frega una sega. La mia cara collega Ruta. Che no, non salutiamo, non la saluto, perché non farò mai quello che ha fatto lei. Ci rispettiamo, ma abbiamo due caratteri agli antipodi”.

Patrizia Rossetti ha poi continuato:

Io non fingo, io non racconto ca**ate per fare le clip, io non litigo per finta per fare le clip. Non me ne frega niente delle clip, io voglio andare d’accordo con gli amici. Mi ha detto di parlare sempre, ma più di così? Le ho detto ‘ma mi buttano fuori dopo tre giorni‘! Mi ha anche detto ‘se non sai più cosa dire inventatele le cose‘!”.

Se questi consigli Maria Teresa Ruta – oltre ad averli dati a Patrizia Rossetti – li ha pure seguiti durante la sua edizione, c’è da rivalutare la sua spontaneità all’interno del gioco. Mental breakdown incluso.

Maria Teresa Ruta ha un crollo al Grande Fratello Vip e scoppia a piangere https://t.co/lgtsNdby7z #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 12, 2021

Il confronto fra le due nel giardino del gieffe sembrerebbe sempre più scontato. Maria Teresa Ruta lo ha pure richiesto a gran voce per delle vecchie dichiarazioni di Patrizia Rossetti contro di lei.

FOTO | Endemol Shine Italy