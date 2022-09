Patrizia Rossetti fa una rivelazione notturna al GF Vip: “Sono 4 anni”

Durante la prima notte del GF Vip 7 Patrizia Rossetti si è unita al gruppo dei ragazzi più giovani e con loro ha scherzato e brindato per ore. La conduttrice ha dichiarato di essere single e che la sua vita in camera da letto ultimamente è simile a quella di Sorella Alberta de Le Ali della Vita: “Sono 4 anni che non batto chiodo ca**o e nemmeno dormo con nessuno. Sarei anche aperta, ma ormai è difficile. Se è destino troverò io la penso in questa maniera“.

La regina delle televendite si è confrontata con Luca Salatino e Antonino Spinalbese ed ha spiegato loro perché non riesce ad avere più frequentazioni. Patrizia Rossetti ha però aggiunto di essere molto corteggiata sui social, soprattutto dai ragazzi molto più giovani di lei.

“Mi sono chiusa d 4 anni. Certo che ho occasioni. Sai quanti ragazzini giovani mi fanno la corte sui social? Tanti, eppure no, sono davvero chiusa. Io ora sono più esigente. Alla mia età credo sia normale. Parto dal presupposto che preferisco stare da sola che accontentarmi. Non voglio un rapporto tanto per. Ho bisogno di essere amata, coccolata e corteggiata. Poi nel nostro ambiente non è facile. Ho amiche che si divertono su Tinder. Io non potrei mai farlo perché sono ‘la Rossetti’. Mi devo innamorare e sentire le farfalle nello stomaco, non posso andare sulle app.

L’ultima volta ho avuto un corteggiatore di 30 anni che mi diceva ‘a me non mi frega dell’età’. Ma a me interessa perché potevo essere sua madre. Lui voleva portarmi a letto. Poi a me cosa restava? A me non basta una nottata e via, voglio anche altro. Vi assicuro che per me non è facile. Se poi non capiterà altro starò così e basta. Io non riesco per questo ad accettare la corte dei 30enni capitemi. Ma secondo voi uno che ha la metà dei miei anni cosa può cercare? E allora è inutile, io non voglio quello”.