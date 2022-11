Patrizia Rossetti aveva un cellulare al GF Vip: la spiegazione

Esattamente una settimana fa Patrizia Rossetti si è sentita poco bene, ha fatto un tampone ed è risultata positiva al Covid. La conduttrice è stata immediatamente fatta uscire dalla casa del GF Vip e messa in isolamento in una camera d’hotel, dalla quale si è collegata lunedì per intervenire in puntata.

Durante la prima parte della puntata la gieffina ha detto: “Se ti sento? Scusami Alfonso ma ho dovuto mettere in carica questo telefonino per far andare l’auricolare“. E poco prima dell’inizio del GF Vip Night Patrizia Rossetti ha fatto nuovamente riferimento ad un telefono: “Cavolo, p*rca miseria ho la batteria scarica“.

Ovviamente sui social sono state fatte mille ipotesi, qualcuno ha anche pensato che ai vipponi fossero stati restituiti i loro telefoni, con tanto di possibilità di navigare su internet. Ovviamente non è quello che è successo.

Patrizia che se ne frega e pensa alla batteria del cellulare 💀#gfvip #grandefratellovip pic.twitter.com/7QoMZu72HZ — Badliar (@fannydelaruee) November 14, 2022

Patrizia Rossetti aveva un cellulare nell’ultima puntata del GF Vip?

A fare chiarezza c’ha pensato un giornalista di Novella 2000. Sembra infatti che Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti, Luca Onestini e Attilio Romita abbiano dei telefoni e tablet con apposite applicazioni per poter effettuare il collegamento con Alfonso. In questi dispositivi però pare sia bloccato l’accesso al resto del web.