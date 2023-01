Patrizia Rossetti: “Al GFVip ho fatto tanti errori, ecco come sto ora”

Oltre Riccardo Fogli a Verissimo è stata ospite anche un’altra ex vippona di Alfonso Signorini, Patrizia Rossetti.

“Come sto? Sempre un po’ zoppicante, ma ho già parlato con il mio medico che mi vedrà personalmente fra qualche giorno. Mi ha detto che molto probabilmente è proprio un problema di post Covid. Non ho mai preso il Covid fuori, l’ho preso dentro la Casa! Ma pensa te! Ho fatto 106 giorni al Grande Fratello Vip, ma stavo male da due settimane. Avevo dolori nella gambe, partivano dalle caviglie. Il Grande Fratello mi aveva detto di riposarmi, ma anche facendolo non stavo bene. Così ho deciso di uscire”.

La rossa conduttrice ha poi continuato:

“Il GF l’ho sempre seguito, sia Vip che non Vip. Ma dal punto di vista emotivo non me l’aspettavo così. Sei veramente fuori dalla tua vita, dai tuoi affetti. Il fatto di non poter vedere, capire, è forte. Non è così semplice come non lo è stato tornare alla realtà. Ora che mi fanno gli auguri non capisco e penso ‘Oh mio Dio ma è vero, è l’anno nuovo!’. Là dentro perdi la cognizione del tempo e anche un po’ di memoria”.

Patrizia Rossetti: “Al Grande Fratello Vip ho fatto tanti errori”

“Il mio caratterino? Sono schietta e sincera, sono una toscanaccia. Là dentro ho fatto tanti errori, forse avrei dovuto dire le stesse cose, ma col sorriso. Io sono una solare, ma là dentro ho fatto fatica a sorridere, spesso quel percorso è stato per me soffocante. Fra i miei ex vipponi ci sono molti vip con cui andrei a cena. Amaurys, Antonella, Alberto, Charlie. Un po’ di amicizie giuste ci sono state”.

E ancora:

“Non sono più giovanissima, ma il mio cuore è sempre aperto. Anche se ci andrei con i piedi di piombo perché sono stata molto ferita. Soprattutto se trovo qualcuno che mi apprezzi per i miei pregi ma soprattutto per i miei difetti”.

In merito al suo lavoro ha infine aggiunto: “Sono felice di fare tutte le mie telepromozioni perché è un lavoro che va saputo fare e non tutti sono in grado di farlo“.

Che gran donna.