Patrizia Rossetti a Pier Silvio Berlusconi: “Ho in mente un programma, ecco quale”

Pechino Express, Grande Fratello e opinionista in vari salotti Rai e Mediaset: la carriera di Patrizia Rossetti nell’ultimo decennio è fatta di reality e ospitate. Ma ora che le cose in casa Mediaset sono cambiate grazie a Pier Silvio Berlusconi, la conduttrice spera di rientrare dal portone principale.

“Spazio per me in tv? Non mi dispiacerebbe, avendo fatto una televisione molto educata, garbata e corretta, se questa dovesse essere la nuova linea penso che potrei essere adatta” – ha dichiarato al settimanale Mio – “Se dovesse arrivare qualche proposta mi farebbe piacere, ho anche un progetto in mente”.

“Si tratta di un format con una conduzione a tre: io, Emanuela Folliero e una terza persona che non vorrei ancora svelare. Si tratta di un progetto per annientare la diversità, un piccolo talk show con un’intervista a tutto tondo con finale a sorpresa leggermente h0t, ma in maniera garbata. Sarebbe più un format da seconda serata e visto che io quella fascia non l’ho mai fatta sarebbe per me l’occasione giusta per sperimentarmi in una nuova sfida”.