Il tribunale civile di Milano ha emesso un “ordine di protezione” nei confronti di Patrizia Reggiani, ex moglie dello stilista Maurizio Gucci, per l’uccisione del quale era stata riconosciuta colpevole di omicidio. Il provvedimento consiste nella decisione di allontanare la sua assistente Loredana Canò, che la Gucci aveva avuto come compagna di cella a San Vittore, convivente di Reggiani nella sua villa di lusso a pochi passi dal Tribunale di Milano.

Il provvedimento del giudice tutelare Piera Gasparini è stato emesso nelle scorse settimane. La misura adottata dal giudice intima alla donna – già licenziata dall’amministratore di sostegno – di allontanarsi dall’abitazione di Reggiani, e di “cessare la condotta pregiudizievole” con la quale avrebbe “indebitamente condizionato la vita privata” di Reggiani “al fine di manipolarla e orientarne la volontà”.

A sostegno della decisione alcune prove, come gli audio forniti all’amministratore di sostegno dal collaboratore domestico cingalese di Reggiani, sulla base dei quali è stato accertato come Canò stesse “sfruttando la fragilità psichica” della ex moglie di Gucci, con “vessazioni, violenze, ossessivo controllo e manipolazioni” e di come stesse “volgendo a suo esclusivo vantaggio le importanti possibilità economiche della Reggiani”. Accanto al procedimento civile, va invece avanti il parallelo procedimento penale del procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e del pm Michela Bordieri che indagano per circonvenzione di incapace sulla stessa Canò, l’ex amministratore di sostegno e i legali che rappresentano la fondazione beneficiaria del testamento della madre di Patrizia Reggiani, Silvana Barbieri.