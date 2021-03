Patrizia Reggiani in un’intervista concessa ad Andrea Galli per Sette, inserto del Corriere della Sera, ha parlato di Lady Gaga e del film House Of Gucci che stanno girando in queste settimane in Italia.

Come già sappiamo, infatti, sarà Lady Gaga ad interpretare al cinema Patrizia Reggiani.

“Lady Gaga? Va bene, mi somiglia. Non ho conosciuto nessuno della produzione, avevano cercato mia mamma, ma con me non si sono fatti vivi, non hanno mandato nulla… Vedrò lo stesso il film, spero nei cinema finalmente riaperti”.

A domanda diretta “Non teme che, non avendola consultata, magari usciranno inesattezze, verranno adottate soluzioni narrative non aderenti alla realtà?“, Patrizia Reggiani ha risposto: “Non ne vedo il motivo. Dovrei?“.

Condannata per esser stata la mandante dell’omicidio del suo ex marito Maurizio Gucci, Patrizia Reggiani ha scontato una pena di 16 anni al carcere di San Vittore. Ora, 72enne, è una donna libera.

“Se ho avuto ammiratori a San Vittore? Un uomo mi ha scritto a lungo. Prometteva che, uscita, avrei trovato uno yacht in dono. Trenta metri di lunghezza. Non l’ho mai trovato, ma quello aveva smesso di scrivere”.

Patrizia Reggiani su Lady Gaga, gli altri commenti

Patrizia Reggiani aveva così commentato la scelta di arruolare Lady Gaga per interpretarla:

“Se mi piace Lady Gaga? Immensamente. A chi non piace? È un genio, a quattro anni già suonava il piano come Mozart ed è stata la più giovane studentesse ammessa alla Columbia University di New York”.

Ma quando Lady Gaga è arrivata in Italia per girare il film, Patrizia si aspettava una sua visita… Che non è arrivata.