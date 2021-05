Patrizia Pellegrino, dopo aver partecipato anni fa alla seconda edizione de L’Isola dei Famosi, ora sta puntando la sesta edizione del Grande Fratello Vip, esperienza che vorrebbe fare in coppia con la figlia (come hanno già fatto Antonella Mosetti con la figlia Asia e Maria Teresa Ruta con la primogenita Guenda).

Anche in questo caso la figlia della conduttrice non è famosa (è apparsa solo una volta a Domenica Live qualche settimana fa), ma Patrizia Pellegrino non vuole partecipare con lei per “spingerla” nel mondo della televisione, ma semplicemente per raccontare che avere un figlio con un handicap non è qualcosa di negativo o qualcosa di cui dobbiamo vergognarci, ma è la pura normalità.

Grande Fratello Vip, Patrizia Pellegrino e la figlia Arianna nel cast?

Arianna ha 22 anni ed è nata dalla precedente relazione della Pellegrino con Pietro Antisari Vittori e – da quando è nata – convive con una disabilità che cerca di gestire con la fisioterapia.

“A sei mesi, durante un’ecografia, scoprono un problema grosso ovvero una malattia molto rara, l’ho partorita che pesava 500 grammi e mi hanno detto che probabilmente non avrebbe mai camminato e sarebbe stata paralizzata. In realtà lei ha avuto voglia di vivere e non si è fermata! Oggi la vedrete camminare un po’, ovvio fa pochi passi, poi ha bisogno della sedia a rotelle, ma è molto autonoma in casa. La trovo intelligentissima, furbissima, simpatica, estroversa e sexy! Io la trovo meravigliosa!“.

Intervistata dal settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti, Patrizia Pellegrino ha parlato del Grande Fratello Vip.

“Gli ostacoli ovviamente ci sono, ma l’amore è in grado di vincere su tutto. Arianna è speciale e non vorrei mai che fosse diversa da quella che è. Il Grande Fratello Vip sarebbe un’esperienza unica per tutte e due. Mia figlia ha una personalità fortissima e di certo non le mancherebbero gli argomenti. Potremmo essere un valido punto di riferimento per tutte quelle famiglie che vivono la nostra stessa realtà e di cui, purtroppo, non si parla mai”.

Patrizia Pellegrino ha super ragione e sarebbe un bellissimo messaggio, anche se Arianna in realtà non sarebbe la prima concorrente con disabilità: nelle varie edizioni nip c’è stato anche un non vedente (Gerry Longo) ed una senza un braccio (Valentina Acciardi).