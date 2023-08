Patrizia Pellegrino tira una frecciatina velata a Barbara d’Urso

Il nuovo promo di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino è stato commentato da molti, telespettatori e addetti ai lavori. Al contrario di come ci aveva abituati Barbara d’Urso (qua per recuperare tutti i suoi promo più belli) quello della giornalista di La7 è semplice e realizzato da qualcuno che aveva palesemente poca fantasia. Nel dubbio, fra i tanti commenti che ha attirato ha spiccato quello di Patrizia Pellegrino.

L’attrice napoletana, spesso ospite dei salotti di Barbara d’Urso, ha commentato tirando proprio una frecciatina all’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque: “Almeno se mi inviterà forse riuscirò a finire un concetto“. Con Barbara, quindi, Patrizia Pellegrino non riusciva a finire i concetti che voleva esprimere?

Questa è a tutti gli effetti una shade.

La vera domanda ora è: Patrizia Pellegrino rientrerà negli standard richiesti da Pier Silvio Berlusconi per commentare i fatti del nuovo Pomeriggio Cinque?

Patrizia Pellegrino bocciata a Tale e Quale Show: “Ho pianto quando l’ho saputo”.

L’attrice in un’intervista concessa a Diva e Donna ha confessato di aver pianto dopo l’ennesimo no di Carlo Conti. Patrizia Pellegrino ha spiegato che potrebbe essere stata scartata perché non stava bene nel cast scelto dagli autori.

“Al provino ho avuto i complimenti di tutti. Confesso che stavolta ho pianto. Ci avevo lavorato da due mesi con Marcello Cirillo. Sono tre volte che ci provo, ma niente. Forse, non stavo bene nel cast che hanno scelto. Anche Emanuela Aureli mi ha fatto un bel complimento. Mi ha detto che mi ero superata stavolta. In ogni caso non è finita qui. Non mi arrendo, il prossimo anno mi presento per la quarta volta. Intanto devo ringraziare Alfonso Signorini per aver fatto il Grande Fratello Vip. Grazie a questa esperienza la mia popolarità è triplicata”.