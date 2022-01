L’esperienza di Patrizia Pellegrino al GF Vip è durata davvero poco, ma l’attrice è comunque rimasta segnata dall’atteggiamento di Katia Ricciarelli. In una nuova intervista rilasciata a ElleRadio, l’ex gieffina ha definito la cantante “aggressiva”.

“A L’Isola dei Famosi sono stata due mesi e c’è la difficoltà di sperimentare la sopravvivenza. Al GF Vip forse è peggio perché la vera difficoltà è psicologica. Ho affrontato la difficoltà di confrontarmi con persone aggressive e che vogliono metterti in difficoltà. Faccio un nome e un cognome, Katia Ricciarelli. – riporta Biccy – Ho cercato di conquistarla in tutti i modi, l’ho coccolata, protetta e ascoltata. Ho fatto di tutto e lei fino alla fine mi ha snobbata. Questo fino a che non ha ascoltato la mia storia drammatica, ma uno deve essere vittima per farsi amare? Io non credo proprio che sia così. Quindi non è stata un’esperienza umana che mi ha arricchito molto, a parte il rapporto con Miriana. Secondo me il legame con lei durerà oltre il GF Vip, lei ogni tanto urla ‘Patty ti amo’. Devo dire che lei è carinissima. Katia invece ha dato un pessimo esempio della sua grandezza. Non so quando uscirà come si sentirà. Ho visto dei video dove anche 10 anni fa era aggressiva in un altro reality, La Fattoria. L’hanno presa perché fa scoppiare delle dinamiche in negativo. Però con il CoronaVirus noi abbiamo bisogno di amore, serenità ed energia positiva, non cose brutte. Ecco cosa vorrei che fosse il GF Vip. Purtroppo sono stata pochi giorni e non ci sono riuscita”.

Patrizia Pellegrino e la rivolta contro Katia.

Le parole di Patrizia Pellegrino non stupiscono, visto che due settimane fa aveva pensato di fare una sorta di rivolta contro le frasi razziste di Katia: “Quello che ha fatto Katia non mi piace. Ci consigliano di alzarci in piedi e occupare il centro dello studio bloccando la diretta. E allora facciamolo, non mi sembra una cattiva idea questa. Certamente però può essere che facciano qualcosa e prendano provvedimenti per la Ricciarelli. Però se non sarà così, adesso è il momento giusto per fare quello che ci chiedono di fare in diretta. Cioè alzarci e andare al centro del palco per dire qualcosa“.