Dentro la casa del GF Vip è durata quanto un gatto in tangenziale, ma anche da fuori Patrizia Pellegrino continua a far parlare di sé. L’attrice la scorsa settimana aveva promesso una sorta di rivolta per protestare contro le offese che Katia Ricciarelli ha indirizzato a Lulù e proprio di queste frasi Patrizia ha parlato nell’intervista concessa a Coming Soon.

“In queste ultime settimane Katia non mi sta piacendo. È una donna che dovrebbe dare il massimo della buona educazione, dovrebbe essere accogliente e invece non lo è stata nei confronti di Manuel, di Nathaly e di Lulù. Non mi stanno proprio piacendo i suoi comportamenti, ha detto delle cose molto gravi. Nella Casa ha fatto delle violenze psicologiche, che hanno urtato la sensibilità di persone fragili e indifese che, di conseguenza, hanno reagito male. Mi ha deluso. Io stessa ho fatto di tutto per piacere a Katia, ma solo quando ha saputo della mia storia mi ha guardata negli occhi per la prima volta. Ma perché uno deve essere vittima per farsi accettare da Katia Ricciarelli? Lei dovrebbe amare e accogliere tutti, anche chi non conosce. Non si devono avere delle preclusioni, poi se una persona ti fa del male ti comporti di conseguenza. All’inizio però siamo tutti uguali, non ci devono essere schemi prefissati. Certo che anche io credo che Lulù abbia in parte sbagliato, l’ho sgridata anche io tante volte e sarei pronta a rifarlo. Ma l’ha fatto perché si è sentita offesa. Hanno colpito il suo punto debole perché lei da piccola è stata bullizzata, discriminata”.

Patrizia Pellegrino sul televoto perso da Soleil.

L’ex gieffina ha anche spiegato come mai – secondo lei – Soleil Sorge ha perso al televoto per la preferita’ contro Nathaly Caldonazzo: “Credo che la vicinanza di Soleil a Katia l’abbia penalizzata. È come se la gente l’avesse voluta punire, altrimenti non si spiega. È sempre stata la preferita. Mi sono meravigliata anche io. Secondo me da oggi cambierà il gioco, si sono stravolte le dinamiche del gioco. Poi venerdì entrerà anche Delia Duran, ne vedremo delle belle con lei e Soleil“.

Sono assolutamente d’accordo con Patrizia Pellegrino, il pubblico ha dato un segnale chiaro e questo sta cambiando gli equilibri dentro la casa del GF Vip.