Sarà anche uscita dalla casa del GF Vip, ma Patrizia Pellegrino continua a regalarci gioie anche fuori dalla casa di Cinecittà. Dopo aver promesso una rivolta nello studio del GF (che poi non c’è stata), ieri durante una live con Clarissa Selassié e Ainett Stephens, l’attrice napoletana ha fatto una confessione sulla soap Chimica Artistica: Non è un Game. Secondo Patrizia Pellegrino, Alex Belli le avrebbe confessato che con Soleil Sorge era tutta una sorta di montatura.

“Nella mia clip su Soleil avevo detto anche che era simpatica, ma hanno tagliato il primo pezzetto e hanno lasciato soltanto la seconda parte. Quando poi l’ho conosciuta lei è stata anche abbastanza carina con me, perché all’inizio è stata dura, poi è cambiata. Una sera ci siamo messi a parlare io lei ed Alex e lui mi ha detto ‘sinceramente Patrizia non dovevi entrare attaccandoci così. Perché noi ti avremmo spiegato che tutta questa nostra vicenda è un po’ montata per la trasmissione’. Quindi mi hanno detto chiaro e tondo che tra loro c’era un rapporto per il programma. Per far in modo che lo show e clip potessero parlare di qualcosa che facesse sognare il pubblico e lo facesse appassionare. Quando ho sentito questa cosa mi sono stranita e ho detto ‘scusate io non l’avevo capito’. Oddio perché sgancio sempre queste bombe, io non vorrei farlo e invece mannaggia”.